Ini Ternyata Alasan Nikita Mirzani Kembali Gugat Reza Gladys

Selebritas Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya pada Selasa (4/3). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani ternyata kembali melayangkan gugatan terhadap Reza Gladys dan suami, Attaubah Mufid ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kabar tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Andi Syarifudin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Dia mengatakan gugatan kliennya terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiel dan imateriel.

"Kami dari kuasa hukum Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, ingin menyampaikan, kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Andi Syarifudin.

Menurutnya, pokok gugatan berawal dari adanya kesepakatan bersama antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys serta suami terkait permintaan mengulas produk kecantikan.

Namun, salah satu pihak kemudian membatalkan kesepakatan tersebut secara sepihak, dengan menggunakan instrumen hukum pidana.

Tindakan pembatalan sepihak dinilai telah menimbulkan kerugian, secara materiel maupun imateriel, kepada Nikita Mirzani.

Selain itu, Andi menjelaskan upaya hukum ditempuh sebagai bentuk komitmen untuk memperjuangkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi Nikita Mirzani.

