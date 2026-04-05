Ini Tiga Begal Motor Sadis yang Melukai Korbannya

jpnn.com, SITUBONDO - Polisi meringkus tiga pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) yang selama ini meresahkan masyarakat Situbondo, Jawa Timur.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial ARH (22), IBM (19), dan MRS (21), yang merupakan warga Kecamatan Jangkar.

“Kasus ini terungkap setelah kami menangkap tersangka MRS dalam perkara pencurian sepeda motor di lokasi berbeda,” ujar Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan, Sabtu.

Ia menjelaskan dari hasil pemeriksaan, MRS mengaku pernah melakukan aksi begal bersama dua rekannya di wilayah Kecamatan Kapongan.

Berbekal pengakuan tersebut, tim gabungan kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap ARH dan IBM pada hari yang sama.

“Ketiga pelaku melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap korban Sandi Prayuda, warga Desa Klampokan, pada 2 Februari 2026, sekitar pukul 01.00 WIB,” katanya.

Saat itu, korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 melintasi Jalan Moncel, Desa Juglangan, dipepet oleh pelaku yang berboncengan tiga.

Para pelaku kemudian menendang korban hingga terjatuh dan melukai korban menggunakan senjata tajam jenis celurit.