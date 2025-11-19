Ini Tim Paling Sulit! Ungkapan Sumardji soal Kegagalan Timnas U-22 di SEA Games 2025

jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengaku kaget dan kecewa melihat penampilan Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025.

Menurutnya, hasil yang didapat Garuda Muda jauh dari ekspektasi, bahkan tak masuk akal.

"Yang saya lihat ini tim paling sulit dan paling aneh di SEA Games kali ini," ungkap sosok yang baru saja melepas jabatannya sebagai manajer Timnas Indonesia.

Kekalahan Mengejutkan di Fase Grup

Kekalahan 0-1 dari Filipina menjadi awal dari serangkaian hasil mengecewakan bagi Indonesia.

Garuda Muda juga gagal meraih kemenangan dengan selisih lebih dari tiga gol saat menghadapi Myanmar. Padahal, persiapan tim terbilang cukup matang.

Sumardji menekankan Timnas U-22 Indonesia telah menjalani program persiapan yang komprehensif, termasuk empat kali uji coba dan kedatangan lebih awal di Chiang Mai sebelum pertandingan perdana.

Timnas U-22 tak Sesuai Ekspektasi

Kompetisi BRI Super League 2025/2026 bahkan sampai diliburkan untuk memberi dukungan penuh bagi timnas.

"Dalam hati saya, mestinya tim ini bisa mencapai final. Kami sudah menyiapkan segalanya, mulai dari pemain berkualitas hingga program latihan matang. Kurang apa lagi coba?," tambahnya.