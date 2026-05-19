Ini Tujuan Bea Cukai Morowali Terapkan Sanksi Administrasi dalam Penertiban BKC Ilegal

Bea Cukai Morowali mengamankan rokok dan minuman beralkohol ilegal saat menggelar operasi pasar di wilayah Sambalagi, Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MOROWALI - Bea Cukai Morowali mengamankan 57 ribu batang rokok ilegal dan 4 liter minuman beralkohol ilegal di wilayah Sambalagi, Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.

Penindakan dalam rangka operasi pasar untuk memberantas barang kena cukai (BKC) ilegal itu dilaksanakan pada Rabu (15/04).

Kepala Kantor Bea Cukai Morowali Muhariadi Angkat menyebut diperkirakan nilai BKC ilegal yang ditindak sebesar Rp 150 juta dengan potensi kerugian negara Rp 76 juta.

Sebagai tindak lanjut penindakan BKC ilegal tersebut, Muhariadi menjelaskan terhadap para pedagang yang menjual BKC ilegal dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sanksinya berupa denda sebesar tiga kali nilai cukai atau disebut sebagai ultimum remidium. Besarannya, yaitu Rp 230 juta," tegasnya.

Selama 2026, Bea Cukai Morowali telah mengumpulkan denda dari sanksi administrasi cukai sebesar Rp 1,94 miliar.

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang menyebutkan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, sehingga dalam pemberian sanksi terhadap suatu perkara dapat melalui jalur sanksi administrasi atau sanksi perdata.

Jika kedua jalur tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan dari pelanggaran hukum yang terjadi maka pemberian sanksi pidana dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir.

