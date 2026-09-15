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Ini Upaya Bea Cukai Malang Agar UMKM Tanaman Hias dan Keripik Tembus Pasar Ekspor

Ini Upaya Bea Cukai Malang Agar UMKM Tanaman Hias dan Keripik Tembus Pasar Ekspor
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Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Malang melaksanakan asistensi ekspor kepada CV Bunga Melati, UMKM tanaman hias yang berada di Kota Batu pada Jumat (14/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Potensi produk lokal Malang Raya terus didorong untuk menembus pasar internasional.

Melalui kegiatan asistensi ekspor, Bea Cukai Malang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan ekspor sekaligus membuka peluang pengembangan pasar global.

Asistensi dilakukan Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Malang kepada CV Bunga Melati di Kota Batu pada Jumat (14/8).

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Kegiatan tersebut diwakili Agnita Adityawardani sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Industrial Assistance.

Tim diterima langsung oleh pemilik CV Bunga Melati Dwi Lili Indayani.

CV Bunga Melati merupakan pelaku usaha tanaman hias yang mengembangkan bisnisnya berdasarkan potensi pertanian lokal.

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Perusahaan telah melakukan riset dan pengembangan dari sisi hulu hingga hilir serta memiliki pengalaman memasuki pasar internasional, salah satunya Jepang.

Dalam kegiatan tersebut, Dwi Lili menyampaikan kondisi perekonomian yang dinamis serta keterbatasan keleluasaan produsen akibat posisi buyer masih menjadi tantangan dalam mengembangkan pasar.

Bea Cukai Malang berharap pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu UMKM di Malang Raya menembus pasar ekspor

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