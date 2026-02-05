Ini WhatsApp Customer Service Resmi Indodana Finance, Catat Ya!
jpnn.com - Indodana Finance (PT Indodana Multi Finance) mencatatkan pertumbuhan signifikan pada awal 2026.
Penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang diawasi OJK itu telah mampu menjangkau lebih dari 180 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto menyampaikan pencapaian itu akan terus tumbuh ini merupakan momentum besar untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna.
Oleh karena itu, pihaknya memperkuat ekosistem layanannya Indodana Finance meluncurkan saluran Customer Service (CS) melalui WhatsApp resmi.
Dia menjelaskan bahwa kehadiran layanan ini bertujuan untuk memberikan respons yang lebih cepat, efisien, dan solusi praktis bagi para pengguna Indodana PayLater.
“Melalui integrasi teknologi yang mengutamakan kecepatan proses, fleksibilitas tenor, serta manajemen risiko yang komprehensif, kami memastikan pengalaman pengguna tetap nyaman, aman, transparan, dan seamless di mana pun mereka berada,” jelas Iwan dikutip, Rabu (5/2).
Dia juga mengatakan bahwa perusahaan memahami bahwa kecepatan dan kemudahan akses adalah hal yang sangat penting dalam memberikan solusi layanan keuangan.
Iwan menegaskan penambahan saluran WhatsApp resmi ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk mempercepat respons komunikasi dan mempermudah akses layanan bagi nasabah.
