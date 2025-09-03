Ini yang Dilakukan Bea Cukai Demi Optimalkan Kinerja Pelayanan dan Pengawasan di Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan instansi vertikal dan pemerintah daerah.
Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan audiensi dan hibah barang milik negara (BMN) oleh unit vertikal Bea Cukai.
Bea Cukai Ngurah Rai menerima audiensi dari Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPD AKLI) Provinsi Bali dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali pada Rabu (23/7).
Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Konferensi AFEEC–FAPECA yang akan berlangsung pada 23–25 September 2025 di Nusa Dua, Bali.
Audiensi berfokus untuk diskusi serta meminta arahan teknis dari Bea Cukai Ngurah Rai terkait prosedur pelayanan kepabeanan yang akan menunjang kelancaran masuknya peserta dan peralatan konferensi internasional tersebut.
Permohonan ini menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan event skala internasional di Pulau Bali.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Ngurah Rai Bowo Pramoedito mengungkapkan instansinya senantiasa terbuka untuk mendukung kegiatan strategis yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
“Melalui sinergi yang erat, kami siap memberikan fasilitasi optimal guna mendukung kelancaran konferensi bertaraf internasional ini,” kata Bowo Pramoeduto.
