Ini yang Dilakukan Bea Cukai Palembang Dukung Pelaksanaan Super Garuda Shield 2026

jpnn.com, PALEMBANG - Bea Cukai Palembang memberikan pelayanan dan pengawasan kepabeanan terhadap rombongan militer asal Kanada di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Rabu (29/7).

Hal ini sebagai bentuk dukungan Bea Cukai Palembang terhadap pelaksanaan kegiatan Super Garuda Shield 2026.

Super Garuda Shield merupakan latihan militer multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik yang digagas Indonesia dan Amerika Serikat.

Latihan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan dan interoperabilitas pasukan, tetapi juga mempererat hubungan antarnegara.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Palembang Achmad Wahyudi membeberkan bentuk dukungan instansinya dalam kegiatan tersebut.

Mulai dari melakukan pemeriksaan serta pengawasan administrasi terhadap personel, paspor, hingga dokumen logistik dan peralatan militer yang dibawa kontingen Kanada.

Tujuannya agar seluruhnya memenuhi regulasi kepabeanan Indonesia tanpa mengabaikan faktor keamanan nasional.

“Dukungan penuh dari Bea Cukai Palembang ini merupakan bentuk peran aktif instansi dalam memfasilitasi logistik pertahanan internasional sekaligus menyukseskan gelaran Super Garuda Shield 2026 yang melibatkan berbagai negara sahabat di wilayah Sumatera Selatan,” jelas Achmad. (mrk/jpnn)