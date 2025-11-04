Ini yang Dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid Sebelum Heboh OTT KPK

jpnn.com - Suasana kantor dan rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid tampak sepi setelah heboh adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabarnya, Abdul Wahid ikut terjaring OTT KPK bersama sembilan orang lainnya.

Pantauan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman pada Senin malam (3/11/2025), aktivitas di lingkungan kantor tampak lengang, hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang berjaga di pos depan.

Sementara, pada meja resepsionis Kantor Gubernur Riau hanya ditunggu satu orang.

"Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,” ujar salah seorang petugas yang berjaga, Senin malam.

Diketahui kegiatan Gubernur Riau pada Senin (3/11) berlangsung di Kediaman Gubernur Riau atau Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru.

Ada sejumlah tempat kegiatan di sana seperti Balai Serindit, Gedung Pauh Janggi, dan Ruang Rapat Kediaman Gubernur Riau.