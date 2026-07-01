Ini yang Dilakukan Kanwil Bea Cukai Banten Dukung Suma Artha Perkasa Ekspansi Ekspor
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kantor Wilayah Bea Cukai Banten menerbitkan fasilitas kawasan berikat yang diberikan kepada PT Suma Artha Perkasa untuk mendorong daya saing industri dan peningkatan ekspor nasional.
Izin ini diberikan dalam waktu satu jam setelah perusahaan menyampaikan paparan proses bisnis pada Rabu (24/6).
Kepala Kanwil Bea Cukai Banten Ambang Priyonggo menjelaskan proses pemberian izin dilakukan melalui tahapan yang terukur dan transparan.
Hal ini dimulai dari penyampaian permohonan oleh perusahaan, pemeriksaan dokumen, peninjauan lokasi, hingga pemaparan proses bisnis.
“Tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses bisnis yang akan dijalankan serta potensi dampak ekonominya sebagai bahan pertimbangan kami dalam penerbitan izin fasilitas kawasan berikat,” ujar Ambang.
Melalui fasilitas kawasan berikat, perusahaan memperoleh berbagai insentif fiskal yang dapat mendukung efisiensi dan pengembangan usaha, antara lain penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Semoga fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal, untuk mendukung pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas pasar ekspor,” ungkap Ambang.
PT Suma Artha Perkasa yang berlokasi di Kabupaten Tangerang saat ini telah berhasil menembus pasar ekspor ke Amerika Serikat dan terus mengembangkan jangkauan pasar ke berbagai negara lainnya.
Kanwil Bea Cukai Banten menerbitkan fasilitas kawasan berikat sebagai dukungan kepada PT Suma Artha Perkasa untuk ekspansi ekspor
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