Inikah Alasan DPR Lamban Merespons Polemik Ijazah Gibran?

jpnn.com - Peneliti senior Citra Institute Efriza menyoroti lambannya respons DPR terhadap polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Efriza, sikap DPR tersebut dapat dipengaruhi pertimbangan hukum sekaligus kalkulasi politik di tengah besarnya koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ketika mayoritas partai berada dalam barisan pendukung pemerintah, ada kecenderungan menjaga stabilitas koalisi daripada membuka persoalan yang berpotensi menimbulkan ketegangan dengan eksekutif,” kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (9/10).

Dia menilai, posisi Gibran sebagai wakil presiden membuat polemik tersebut tidak hanya berdampak terhadap dirinya, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo.

“Perilaku politik Gibran, termasuk cara menyikapi polemik ijazahnya, suka atau tidak suka dapat merembet kepada Presiden Prabowo karena keduanya merupakan satu pasangan dalam pemerintahan,” ujarnya.

Meski demikian, Efriza mengingatkan bahwa lambannya respons DPR tidak serta-merta membuktikan adanya upaya melindungi Gibran.

DPR, kata dia, tetap perlu mencermati amar dan pertimbangan putusan MK sebelum menentukan langkah yang sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya.

Namun, dia menegaskan, DPR tidak boleh mengabaikan pertanyaan publik mengenai persoalan tersebut.