Inikah Sinyal Megawati Hangestri Kembali ke Korea?

jpnn.com, JAKARTA - Megawati Hangestri Pertiwi mempersembahkan gelar juara untuk Jakarta Pertamina Enduro pada Proliga 2026.

Pemain kelahiran 20 September 1999 itu mengunci gelar untuk tim milik BUMN tersebut seusai menang dengan skor 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) atas Gresik Phonska Plus di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (25/4).

Pada partai final pemain asal Jember itu menjadi pendulang angka terbanyak kedua dengan raihan 15 angka.

Topskor Jakarta Pertamina di laga ini, yaitu Irina Voronkova dengan catatan 25 poin.

Pada laga final Proliga 2026 sektor putri penampilan Megawati dilihat langsung oleh pelatih tim voli Korea, Hyundai Hillstate yakni Kang Sung Hyung.

Manajer kelahiran 7 Mei 1970 itu dikabarkan datang menyaksikan langsung penampilan Megawati untuk bisa menyakinkan pemain asal klub Bank Jatim itu kembali berkompetisi di Negeri Ginseng.

Sejauh ini belum ada kepastian mengingat Megawati akan menjalani pemulihan cedera di bagian lutut seusai Proliga 2026.

Menarik ditunggu perjalanan dari Megawati Hangestri Pertiwi musim depan setelah membantu Jakarta Pertamina mempertahankan gelar juara Proliga.