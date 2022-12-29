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Inikah Sinyal Shin Tae Yong Bakal Melatih Persija?

Inikah Sinyal Shin Tae Yong Bakal Melatih Persija?
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Shin Tae Yong disebut bakal melatih Persija Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Shin Tae Yong (STY) disebut bakal melatih Persija Jakarta musim 2026/2027.

Kabar itu disampaikan media Korea Selatan newsworker.co.kr.

Mengutip dari newsworker.co.kr, Jumat, STY sudah menjalin komunikasi dengan Persija Jakarta sejak April lalu dan dia masih membuka segala kemungkinan terbuka.

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Dinilai STY terbuka dengan opsi untuk menangani Persija Jakarta karena kekuatan finansial yang dimiliki tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Selain itu, Persija Jakarta juga disponsori salah satu perusahaan otomotif asal Korea Selatan Hyundai yang bisa turut mendorong berlabuhnya STY.

Keunggulan utama lainnya adalah Persija Jakarta saat ini dipenuhi dengan "murid kesayangan" yang penting untuk mengendalikan tim dan menerapkan taktik.

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Persija Jakarta diperkuat oleh pemain-pemain kunci yang pernah diandalkan oleh mantan manajer tim nasional STY di masa lalu, seperti Rizki Ridho dan Witan Sulaeman.

Lebih jauh lagi, dengan pemain muda berbakat seperti Doni Tri Pamungkas, yang memenangkan penghargaan Pemain Muda Terbaik musim lalu, tim ini dianggap sebagai tim yang paling siap untuk menyerap filosofi taktik unik STY dengan cepat dan sempurna.

Selain Shin Tae Yong, Luciano Leandro, mantan legenda klub juga dikabarkan melatih Persija Jakarta.

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