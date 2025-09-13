Inilah 10 Finalis yang Siap Berlaga di Grand Final Pertamina Goes To Campus 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan sepuluh finalis terbaik yang berhasil lolos dalam kompetisi karya ilmiah Energynovation Ideas Competition yang merupakan bagian dari rangkaian Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025.

Para inovator energi ini merupakan peserta terbaik dengan karya inovatif yang dinilai memiliki potensi besar bagi pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan Energynovation Ideas Competition diikuti oleh 822 mahasiswa dari 247 perguruan tinggi di 30 provinsi di seluruh Indonesia.

Setelah melalui proses seleksi ketat oleh Dewan Juri Independen yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan pakar energi, terpilih sepuluh peserta dengan inovasi energi berpotensi besar bagi pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia.

“Kami apresiasi atas semangat para mahasiswa yang telah berkontribusi dengan gagasan kritis dan solutif. Karya-karya mereka menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap isu strategis energi, sekaligus menawarkan solusi nyata untuk mendukung transisi energi dan keberlanjutan,” kata Fadjar dalam keterangannya, Sabtu (13/9).

Energynovation Ideas merupakan upaya Pertamina untuk membangkitkan semangat generasi muda menghasilkan ide dan karya positif untuk membangun tanah air.

Melalui program ini, Pertamina juga menjalankan perannya dalam mendukung Asta Cita Pemerintah Indonesia, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memancing peran aktif generasi muda sebagai pembawa perubahan, serta mendorong kewirausahaan.

"Pertamina optimistis ide-ide dari generasi muda ini dapat menjadi pijakan bagi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun industri energi di masa depan," ujar Fadjar.