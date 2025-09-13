Inilah 10 Pembalap Terbaik di Practice MotoGP San Marino
jpnn.com - MISANO - Marc Marquez menjadi yang terbaik pada Practice MotoGP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat (12/9) malam WIB.
Setelah kesulitan pada free practice 1, Marc tampak nyaman dan lebih percaya diri saat practice -yang menentukan klasifikasi kualifikasi.
“Itu faktanya, di FP1 saya kesulitan berjuang melawan motor yang rasanya seperti kaku dan bergetar di mana-mana," tutur Marc.
"Namun, kami mengatur ulang untuk practice, dan saya mulai membalap dengan cara yang berbeda. Saya meningkatkan gaya berkendara dan tim juga membantu saya dengan pengaturannya,” imbuhnya.
Sepuluh pembalap terbaik pada practice berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2), sedangkan pembalap di luar Top 10 harus berjibaku di kualifikasi 1 (Q1).
Dua terbaik pada Q1 berhak naik ke Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start di urutan ke-12 pada sprint dan grand prix. (jpnn/crash)
Hasil Practice MotoGP San Marino 2025
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'30.480s 22/28 298k
2. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.147s 26/29 300k
3. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.193s 22/22 298k
4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.230s 22/24 298k
5. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.272s 24/27 296k
6. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.339s 22/24 299k
7. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.368s 25/25 300k
8. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.377s 22/25 298k
9. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.409s 23/28 300k
10. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.435s 20/20 297k
11. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.588s 20/24 299k
12. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.610s 26/26 293k
13. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.686s 20/24 301k
14. Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.769s 24/24 294k
15. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.007s 15/22 296k
16. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.020s 21/26 297k
17. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.092s 6/23 298k
18. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +1.136s 21/27 298k
19. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +1.198s 18/20 290k
20. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.202s 27/27 296k
21. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.208s 23/26 297k
22. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.889s 16/21 298k
23. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V) +2.036s 21/23 293k
data: crash
MotoGP San Marino 2025
Jumat (12/9)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1 (Franco Morbidelli)
20.00-21.00 WIB: Practice (Marc Marquez)
Sabtu (13/9)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (14/9)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 27 Laps
Simak kata Marc Marquez setelah practice MotoGP San Marino. Jangan lupa, ya, ada sprint malam nanti.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP San Marino: Bagnaia Optimistis Lebih Kompetitif di Misano
- Pembalap Paling Kencang di FP1 MotoGP San Marino Kecelakaan
- MotoGP San Marino, 4 Pembalap Indonesia Akan Berlaga di 3 Kelas Bergengsi
- MotoGP San Marino, Marc Marquez Berambisi Menang di Sirkuit Misano
- Marc Marquez Sengaja Mengalah dari Alex Marquez di Catalunya, Ini Pemicunya
- MotoGP San Marino Akhir Pekan Ini: Marc Marquez Vs Fan Rossi