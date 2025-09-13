Inilah 10 Pembalap Terbaik di Practice MotoGP San Marino

jpnn.com - MISANO - Marc Marquez menjadi yang terbaik pada Practice MotoGP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat (12/9) malam WIB.

Setelah kesulitan pada free practice 1, Marc tampak nyaman dan lebih percaya diri saat practice -yang menentukan klasifikasi kualifikasi.

“Itu faktanya, di FP1 saya kesulitan berjuang melawan motor yang rasanya seperti kaku dan bergetar di mana-mana," tutur Marc.

"Namun, kami mengatur ulang untuk practice, dan saya mulai membalap dengan cara yang berbeda. Saya meningkatkan gaya berkendara dan tim juga membantu saya dengan pengaturannya,” imbuhnya.

Sepuluh pembalap terbaik pada practice berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2), sedangkan pembalap di luar Top 10 harus berjibaku di kualifikasi 1 (Q1).

Dua terbaik pada Q1 berhak naik ke Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start di urutan ke-12 pada sprint dan grand prix. (jpnn/crash)

Hasil Practice MotoGP San Marino 2025

Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max

1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'30.480s 22/28 298k

2. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.147s 26/29 300k

3. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.193s 22/22 298k

4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.230s 22/24 298k

5. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.272s 24/27 296k

6. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.339s 22/24 299k

7. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.368s 25/25 300k

8. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.377s 22/25 298k

9. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.409s 23/28 300k

10. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.435s 20/20 297k



11. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.588s 20/24 299k

12. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.610s 26/26 293k

13. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.686s 20/24 301k

14. Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.769s 24/24 294k

15. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.007s 15/22 296k

16. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.020s 21/26 297k

17. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.092s 6/23 298k

18. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +1.136s 21/27 298k

19. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +1.198s 18/20 290k

20. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.202s 27/27 296k

21. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.208s 23/26 297k

22. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.889s 16/21 298k

23. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V) +2.036s 21/23 293k

data: crash

MotoGP San Marino 2025

Jumat (12/9)

15.45-16.30 WIB: Free Practice 1 (Franco Morbidelli)

20.00-21.00 WIB: Practice (Marc Marquez)

Sabtu (13/9)

15.10-15.40 WIB: Free Practice 2

15.50-16.05 WIB: Qualifying 1

16.15-16.30 WIB: Qualifying 2

20.00 WIB: Sprint 13 Laps

Minggu (14/9)

14.40-14.50 WIB: Warm Up

19.00 WIB: Grand Prix 27 Laps