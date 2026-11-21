jpnn.com - ALGARVE - Tak banyak kejutan dalam Practice MotoGP Portugal di Autodromo Internacional do Algarve atau Sirkuit Portimao, Jumat (20/11) malam WIB.

Marc Marquez, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, dan Alex Marquez termasuk dalam Top 10.

Itu berarti kuartet pembalap tadi berhak langsung melakoni kualifikasi utama (Q2) hari ini.

Sementara itu, pembalap di luar 10 Besar Practice -termasuk Ai Ogura, harus terlempar ke kualifikasi 1 (Q1).

Dua terbaik pada Q1 nanti berhak naik ke Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 saat sprint dan race/grand prix.

Alex Marquez menjadi yang paling kencang pada practice, dengan membukukan catatan waktu terbaiknya satu menit 37,350 detik.

Fabio Di Giannantonio di urutan kedua dengan jarak 0,082 detik dari Alex.

Balapan atau apa pun sesi di Sirkuit Portimao ini bakal menyuguhkan sensasi tersendiri lantaran treknya yang bak roller coaster atau wahana luncur. Bakal banyak terlihat ban motor para pembalap terangkat.