Inilah 11 Pemain Terbaik Pekan ke-13 Super League
Rabu, 26 November 2025 – 08:34 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Penampilan ciamik PSM Makassar pada pekan ke-13 Super League berbuah manis.
Pada pekan terbilang, PSM menang 5-0 saat menjamu PSBS Biak.
Kemenangan dengan skor terbesar di Super League sejauh ini tersebut mengantar Juku Eja selalu menang di dua laga terakhir, dan itu menandai debut manis Tomas Trucha sebagai Pelatih PSM.
Trucha baru melatih PSM di dua laga terakhir.
PSM pun mendominasi Tim Terbaik Pekan ke-13. Tak cuma pelatih, empat pemain PSM, yakni Mufli, Dethan, Gledson, dan Alex Tank masuk formasi The Best XI of The Week. (il/jpnn)
Hasil Pekan ke-13 Super League
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
