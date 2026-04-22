Inilah 2 Dirjen yang Kehilangan Jabatan, Menkeu Purbaya: Istirahat Dulu
jpnn.com - JAKARTA – Inilah identitas dua direktur jenderal (dirjen) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kehilangan jabatan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui telah memberhentikan dua orang anak buahnya dari jabatan dirjen.
Keduanya, yakni Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran.
Purbaya mengatakan pencopotan itu efektif per Selasa (21/4) dan telah menunjuk pelaksana harian (Plh) yang mulai aktif sejak pemberhentian dilakukan.
“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (22/4).
Untuk sementara ini, Purbaya belum memberikan tugas baru kepada Febrio maupun Luky.
Purbaya mengaku masih mengkaji posisi yang tepat dengan kompetensi keduanya.
“(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” tambahnya.
