Inilah 2 Lagu yang Dinyanyikan Prabowo Bersama Pengungsi di Malam Pergantian Tahun

jpnn.com - TAPSEL - Presiden Prabowo Subianto menyanyikan dua lagu nasional bersama para pengungsi di Posko Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu (31/12).

Dua lagu nasional dinyanyikan Presiden Prabowo bersama para pengungsi korban banjir bandang dan tanah longsor untuk menyambut pergantian tahun menuju 2026.

Pantauan ANTARA, dua lagu nasional yang dinyanyikan yakni "Tanah Airku" dan "Rayuan Pulau Kelapa".

Prabowo bernyanyi bersama warga yang hadir di posko pengungsian.

Turut bernyanyi mendampingi Presiden, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Wakil Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Rajif Sutirto.

Selama kegiatan tersebut, Prabowo tampak bernyanyi sambil melambai-lambaikan tangan ke arah warga.

Presiden juga terlihat merangkul serta mengusap kepala sejumlah anak-anak pengungsi yang berada di dekatnya.

Memasuki tepat pukul 00.00 WIB, Prabowo menghentikan sejenak nyanyian lagu Rayuan Pulau Kelapa untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2026 kepada masyarakat Indonesia.