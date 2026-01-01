Inilah 2 Lagu yang Dinyanyikan Prabowo saat Malam Tahun Baru

jpnn.com - BATANG TORU - Presiden Prabowo Subianto bersama warga terdampak bencana di pengungsian Posko Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, melantunkan dua lagu saat malam Tahun Baru.

Dua lagu yang dinyanyikan itu ialah Tanah Airku yang diciptakan oleh Saridjah Niung a.k.a Ibu Sud, dan Rayuan Pulau Kelapa yang ditulis oleh Ismail Marzuki.

Prabowo bernyanyi bersama warga, para menteri, dan lain-lain.

Prabowo bernyanyi sambil melambai-lambaikan tangan ke arah warga.

Pada pukul 00.00, Prabowo menghentikan sejenak nyanyian lagu Rayuan Pulau Kelapa untuk menyampaikan ucapan selamat.

"Semoga Yang Mahakuasa selalu memberi yang terbaik untuk semua," kata Prabowo. (yt/jpnn)