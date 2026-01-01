Inilah 2 Lagu yang Dinyanyikan Prabowo saat Malam Tahun Baru
jpnn.com - BATANG TORU - Presiden Prabowo Subianto bersama warga terdampak bencana di pengungsian Posko Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, melantunkan dua lagu saat malam Tahun Baru.
Dua lagu yang dinyanyikan itu ialah Tanah Airku yang diciptakan oleh Saridjah Niung a.k.a Ibu Sud, dan Rayuan Pulau Kelapa yang ditulis oleh Ismail Marzuki.
Prabowo bernyanyi bersama warga, para menteri, dan lain-lain.
Prabowo bernyanyi sambil melambai-lambaikan tangan ke arah warga.
Pada pukul 00.00, Prabowo menghentikan sejenak nyanyian lagu Rayuan Pulau Kelapa untuk menyampaikan ucapan selamat.
"Semoga Yang Mahakuasa selalu memberi yang terbaik untuk semua," kata Prabowo. (yt/jpnn)
Prabowo sempat menghentikan sejenak nyanyian salah satu lagu untuk menyampaikan sesuatu.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Sebar 6 Foto Malam Tahun Baru, Salindia Terakhir Mengharukan
- Tahun Baru 2026: Buka Tutup Jalan di Asia Afrika Bandung, Warga Tumpah Ruah
- Siaga Pengamanan Sambut Tahun Baru 2026, TNI AD Selenggarakan Apel Gelar Satuan
- Flyover Pasupati Bandung Tak Ditutup saat Malam Tahun Baru, Polisi Berjaga
- DPR Minta Prabowo Serius Tangani Ekonomi Hijau Seusai Gugatan ke Holcim dan Bencana
- Kapolres Priok Tinjau Pos Pengamanan dan Beri Motivasi Personel Jelang Nataru