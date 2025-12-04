menu
Inilah 3 Besar Pemda Terbanyak PPPK Paruh Waktu di Jawa Barat
Bupati Bogor Rudy Susmanto berfoto bersama dengan PPPK paruh waktu di Lapangan Panahan, Kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat (14/11/2025). Ilustrasi Foto: ANTARA/M Fikri Setiawan

jpnn.com - SUBANG – Berikut ini tiga besar pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah PPPK Paruh Waktu terbanyak di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tiga kabupaten/kota dengan jumlah PPPK Paruh Waktu terbanyak di Jabar, yakni:

1. Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jumlah 9.687 PPPK paruh waktu, yang sudah dilantik pada 14 November 2025.

2. Pemerintah Kabupaten Bandung dengan jumlah PPPK Paruh Waktu 7.604 pegawai.

3. Pemerintah Kabupaten Subang dengan jumlah 5.931 PPPK paruh waktu.

Bupati Subang Reynaldy Putra Andita BR meminta PPPK paruh waktu dapat memperkuat pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, hingga bidang teknis umum.

Diskominfo Kabupaten Subang, Rabu (3/12), menginformasikan bahwa pelantikan sebanyak 5.931 PPPK paruh waktu di Kabupaten Subang merupakan yang terbanyak ketiga, setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung.

Sebelumnya, tersedia 5.954 formasi PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Subang, terdiri atas formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

