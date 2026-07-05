Inilah 3 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Minggu 5 Juli 2026
jpnn.com - JAKARTA - Inilah tiga lokasi SIM Keliling di wilayah Jakarta hari ini Minggu 5 Juli 2026. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling di wilayah Jakarta untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.
Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai dari pukul 07.00 hingga 12.00 WIB di tiga lokasi.
Berikut lokasi SIM Keliling di Jakarta:
Jakarta Timur: Jalan Raden Mas Intan, samping McDonald's, Duren Sawit.
Jakarta Barat: Jalan Panjang, samping Indomaret, Kebon Jeruk.
Jakarta Pusat : Istora Senayan, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Tanah Abang (pukul 08.00-18.00 WIB).
Lengkapi Persyaratan
Calon pemohon harus menyiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan serta biaya administrasi sebelum mendatangi lokasi perpanjangan dokumen SIM.
Inilah tiga lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Jangan lupa melengkapi persyaratan.
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