menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Inilah 5 Amanat Megawati di Upacara Kemerdekaan RI, Singingi Pengkhianat dan Penguasa

Inilah 5 Amanat Megawati di Upacara Kemerdekaan RI, Singingi Pengkhianat dan Penguasa

Inilah 5 Amanat Megawati di Upacara Kemerdekaan RI, Singingi Pengkhianat dan Penguasa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8). Foto: PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahaya godaan kekuasaan dan kolonialisme gaya baru yang mengancam kedaulatan bangsa. Dengan suara bergetar, ia mengutip pesan Bung Karno tentang perjuangan melawan bangsa sendiri yang lebih sulit daripada melawan penjajah.

"Bung Karno pernah berkata, 'Perjuanganku lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri'," ujar Megawati dalam amanat Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Minggu (17/8).

Presiden kelima RI itu menegaskan tantangan kini bukan lagi kolonialisme fisik, tetapi penetrasi asing melalui kebijakan, ekonomi, dan budaya. "Kolonialisme gaya baru menyusup dalam kebijakan, dalam ekonomi, bahkan dalam budaya kita," tegasnya di hadapan ribuan kader PDIP.

Baca Juga:

Megawati mengkritik keras praktik politik yang mengkhianati rakyat. "PDI Perjuangan harus menjadi garda terdepan. Jangan hanya berani bicara saat kampanye, tetapi diam jika rakyat masih menderita," serunya sambil mengecam oknum yang memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi.

Ia mengingatkan jembatan emas kemerdekaan yang digagas Bung Karno pada 1933. "Seberang jembatan itu ada dua jalan: menuju kesejahteraan atau kesengsaraan rakyat. Pilihan itu ada di tangan kita," ucap Megawati, mengutip tulisan sang ayah.

Lima perintah tegas diberikan kepada kader PDIP:

Baca Juga:

1. Jadikan Pancasila sebagai bintang penuntun kebijakan

2. Perkuat disiplin ideologi dan gerakan

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik keras praktik politik yang mengkhianati rakyat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI