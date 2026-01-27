Inilah 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini, Lengkapi Seluruh Persyaratan
Selasa, 27 Januari 2026 – 07:48 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan SIM Keliling di lima lokasi di Jakarta, hari ini Selasa (27/1).
Layanan SIM Keliling ini untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.
Akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, diketahui layanan tersebut berada di:
Jakarta Timur di Mal Grand Cakung.
Jakarta Utara di LTC Glodok.
Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata.
Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.
Jakarta Barat di Lobby Selatan Mal Ciputra.
Inilah lima lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini Selasa 27 Januari 2026. Lengkapi seluruh persyaratan sebelum memperpanjang SIM di gerai.
