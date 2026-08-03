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Inilah 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Senin 3 Agustus 2026

Inilah 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Senin 3 Agustus 2026
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Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling di lima lokasi Jakarta hari ini, Senin (3/8). Foto: ilustrasi/Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA -- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan Surat Izin Mengemudi atau SIM Keliling di lima wilayah Jakarta, Senin (3/8).

Layanan SIM Keliling ini dihadirkan untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.

Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

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Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini Senin 3 Agustus 2026: 

Jakarta Timur : Lobi depan Mall Grand Cakung

Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok

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Jakarta Selatan : Area parkir samping Universitas Trilogi

Jakarta Barat : Lobi Selatan Mall Ciputra

Inilah lima lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini Senin 3 Agustus 2026. Lengkapi persyaratan yang diperlukan untuk memperpanjang SIM.

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