Inilah 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Senin 3 Agustus 2026
Senin, 03 Agustus 2026 – 07:55 WIB
jpnn.com - JAKARTA -- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan Surat Izin Mengemudi atau SIM Keliling di lima wilayah Jakarta, Senin (3/8).
Layanan SIM Keliling ini dihadirkan untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.
Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.
Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini Senin 3 Agustus 2026:
Jakarta Timur : Lobi depan Mall Grand Cakung
Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok
Jakarta Selatan : Area parkir samping Universitas Trilogi
Jakarta Barat : Lobi Selatan Mall Ciputra
Inilah lima lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini Senin 3 Agustus 2026. Lengkapi persyaratan yang diperlukan untuk memperpanjang SIM.
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