Inilah 8 Pertandingan Sisa Persija Jakarta, Sulit, Berat

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta sedang tidak baik-baik saja di pengujung musim Super League 2025/2026.

Tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Persija hanya mampu memetik dua hasil imbang, yakni 2-2 versus Borneo FC dan 1-1 vs Dewa United, dan kalah 2-3 dari Bhayangkara FC.

"Rentetan hasil yang diraih dalam tiga laga terakhir tentu bukan gambaran yang diharapkan Persija. Sebab, dalam fase krusial menuju akhir musim, setiap poin memiliki arti yang jauh lebih besar," kupasan di halaman Persija.

Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas mengatakan bahwa manajemen sangat kecewa dengan hasil yang didapat oleh Rizky Ridho dkk.

“Manajemen sangat menyayangkan tiga laga terakhir dilewati tanpa kemenangan. Walaupun tidak mudah, secara hitungan poin segala kemungkinan masih bisa terjadi,” kata Bepe, sapaan akrab Bambang Pamungkas.

Manajemen menaruh harapan besar agar seluruh elemen di dalam tim mampu merespons situasi ini dengan sikap pejuang.

"Kami meminta pelatih dan pemain untuk fokus, ekstra, pada setiap pertandingan dan terus berjuang hingga pekan terakhir. Persija memiliki seluruh komponen untuk bangkit dan menjaga konsistensi,” ujar Bepe. (psj/jpnn)

Jadwal Pertandingan Sisa Persija Jakarta di Super League Musim Ini

