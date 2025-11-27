Inilah 9 Desa di Jateng jadi Pionir Pengentasan Kemiskinan
Kamis, 27 November 2025 – 16:43 WIB
jpnn.com - SEMARANG - Sembilan desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) ditetapkan sebagai pionir program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sembilan desa dipilih berdasarkan indikator jumlah penerima bantuan sosial (bansos) tertinggi.
Adapun 9 desa yang menjadi lokasi percontohan, ialah:
1. Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo
2. Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
3. Desa Kepuksari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri
4. Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang
5. Desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan
Berikut ini daftar nama 9 desa di Jateng yang menjadi pionir pengentasan kemiskinan, dipacu sebagai Desa Sejahtera Mandiri.
