Inilah Alasan Kenapa Borneo FC Pantas Memimpin Klasemen BRI Super League

Kiper Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata. Foto: borneofcid

jpnn.com - YOGYAKARTA - Borneo FC Samarinda memimpin klasemen BRI Super League.

Hingga pekan ke-5, Borneo FC mengoleksi 12 poin hasil dari empat kali main; empat kali menang.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, meraih kemenangan dari Bhayangkara FC, PSBS Biak, Persijap Jepara, dan PSIM Yogyakarta.

Borneo FC masih 'menabung' satu pertandingan tunda melawan Persib Bandung.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui kekuatan Borneo FC, seusai timnya kalah 1-3 di Bantul, Minggu (14/9) sore WIB.

"Tim saya sudah bermain dengan bagus, sesuai ekspektasi, tetapi lawan (Borneo FC) lebih baik," tutur Van Gastel.

Cek klasemen BRI Super League dan lihat juga jadwal lengkap pekan ke-6, banyak yang seru.

