Inilah Alasan Kenapa Borneo FC Pantas Memimpin Klasemen BRI Super League

jpnn.com - YOGYAKARTA - Borneo FC Samarinda memimpin klasemen BRI Super League.

Hingga pekan ke-5, Borneo FC mengoleksi 12 poin hasil dari empat kali main; empat kali menang.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, meraih kemenangan dari Bhayangkara FC, PSBS Biak, Persijap Jepara, dan PSIM Yogyakarta.

Borneo FC masih 'menabung' satu pertandingan tunda melawan Persib Bandung.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui kekuatan Borneo FC, seusai timnya kalah 1-3 di Bantul, Minggu (14/9) sore WIB.

"Tim saya sudah bermain dengan bagus, sesuai ekspektasi, tetapi lawan (Borneo FC) lebih baik," tutur Van Gastel.