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Inilah Alasan Prabowo Setuju Nanik Deyang Mengundurkan Diri dari Kepala BGN

Inilah Alasan Prabowo Setuju Nanik Deyang Mengundurkan Diri dari Kepala BGN
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Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengunduran diri Nanik dari kursi Kepala BGN dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan.

"Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Yuza seperti yang dikonfirmasi dari Jakarta pada Rabu (22/7).

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Dia mengatakan bahwa dalam waktu sekitar satu setengah bulan memimpin BGN, Nanik telah membongkar berbagai persoalan dan meletakkan sejumlah fondasi reformasi.

Beberapa langkah yang dilakukan Nanik antara lain mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, menghentikan ekspansi dapur di wilayah jenuh.

Selain itu juga menemukan 414 SPPG bermasalah sehingga ratusan miliar rupiah kembali ke kas negara, membentuk 11 tim reformasi, memfokuskan MBG ke penerima manfaat yang paling membutuhkan, serta menghadirkan para profesional dari lintas kementerian dan lembaga.

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Dalam keterangan terpisah di media sosialnya, Nanik S Deyang juga menyampaikan perihal pengunduran dirinya sebagai pimpinan BGN untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk penyakit terkait jantung dan akan berangkat pada hari ini.

Nanik juga mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menyetujui keputusannya itu, yakni karena merasa kasihan.

Presiden Prabowo sudah setuju dengan keputusan Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN.

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