Inilah Alasan Stefano Lilipaly Bergabung dengan Semen Padang, Oalah

jpnn.com - JAKARTA – Stefano Lilipaly mengungkapkan alasannya bersedia bergabung dengan Semen Padang FC untuk Liga 2 Indonesia atau Championship 2026/27.

Lilipaly mengatakan alasan kuatnya mau bergabung dengan klub berjuluk Kabau Sirah itu ialah ambisi besar mereka di musim ini untuk juara Championship sekaligus kembali bermain di kasta tertinggi Liga 1 Indonesia atau Super League 2027/28.

"Mereka (Semen Padang) mau juara dan itu bagus. Dan saya ingin membantu tim Semen Padang bisa kembali ke Liga 1. Itu juga keuntungan bagi saya juga," kata Lilipaly saat ditemui awak media pada acara launching tim di Alam Sutera, Tangerang, Selasa (25/8).

Semen Padang merupakan klub kasta kedua di Indonesia pertama yang dibela Lilipaly.

Sebelumnya, pemain kelahiran Arnhem, Belanda itu, selalu membela klub-klub Liga 1 Indonesia, dimulai dari Persija Jakarta, Bali United, Borneo FC, dan terakhir Dewa United Banten FC.

Selama bermain di Liga 1 Indonesia, pemain yang kini berusia 36 tahun itu sudah mencatatkan 214 penampilan, dengan koleksi 55 gol dan 54 assist, serta dua gelar juara bersama Bali United.

Lilipaly juga telah memiliki 33 caps untuk tim nasional Indonesia sejak debutnya pada Agustus 2013 melawan Filipina.

Adapun, laga terakhirnya bersama tim Garuda ialah melawan Lebanon pada September tahun lalu.