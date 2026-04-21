Inilah Ancaman Terbaru dari Donald Trump untuk Iran, Weleh
jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan terbaru berisi ancaman kepada Iran.
Donald Trump mengancam akan meledakkan “banyak bom” jika gencatan senjata dengan Iran berakhir.
Pada Minggu (19/4), Trump mengatakan delegasi AS sedang menuju Islamabad, Pakistan, untuk putaran kedua negosiasi dengan Iran.
Diketahui, putaran pertama perundingan AS-Iran pada 11-12 April lalu gagal menghasilkan kesepakatan.
Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menyatakan negosiasi AS-Iran akan dilanjutkan dalam 24 jam ke depan.
Dia menambahkan bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Iran, yang berakhir pada 22 April, mungkin diperpanjang.
"Banyak bom akan mulai meledak," kata Trump kepada PBS News, Senin (20/4), ketika ditanya tentang kemungkinan tersebut.
Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, termasuk di Teheran, hingga menyebabkan kerusakan dan jatuhnya korban sipil.
Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan terbaru berisi ancaman untuk Iran.
