Inilah Beberapa Daerah Paling Parah Terdampak Gempa Flores Hari Ini

jpnn.com - KUPANG – Inilah beberapa daerah yang kondisinya paling parah akibat gempa di Flores hari ini.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mengatakan wilayah Pulau Flores bagian utara paling banyak terdampak oleh gempa magnitudo 7,7 yang berpusat di Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo.

“Gempa di Mbay dampak terbesarnya ada di wilayah utara Flores mulai dari Maumere, Ngada, Manggarai serta pusatnya di Nagekeo,” katanya saat menggelar jumpa pers bersama intansi terkait dan sejumlah Forkompimda mulai dari TNI dan Polri di Markas Polda NTT, Kupang, Sabtu (15/8).

Dikatakan, data pasti kerusakan serta korban jiwa akibat gempa hari ini masih dalam pendataan oleh pemerintah daerah di Pulau Flores.

Melki mengatakan sejak pagi tadi dirinya sudah menghubungi sejumlah kepala daerah di Flores untuk mendata kerusakan yang terjadi di daerah masing-masing.

“Saya sudah kontak para bupati se-daratan Flores dengan kondisi yang ada saat ini, segera mengecek kondisi di masing-masing daerah untuk memberikan data kerusakan ke pemerintah provinsi,” tambah dia.

Bencana gempa bumi di Flores, ujar Mekli, sudah menjadi perhatian dari Presiden Prabowo, dan sejumlah menteri sudah diperintahkan untuk meninjau langsung lokasi bencana.

Pemprov NTT juga sudah diminta segera mengecek data agar distribusi bantuan bisa segera di distribusikan ke lokasi bencana.