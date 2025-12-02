Inilah Contoh Mekanisme PPPK Paruh Waktu jadi Full Time secara Bertahap, Cermati Kriterianya
jpnn.com - JAKARTA - KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa PPPK Paruh Waktu berpeluang untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu setelah melalui tahapan evaluasi kinerja.
Disebutkan juga bahwa evaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu dilakukan setiap triwulan dan tahunan, yang hasilnya menjadi pertimbangan untuk perpanjangan kontrak atau pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Sejumlah daerah sudah memberikan sinyal bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu atau full time dilakukan secara bertahap.
Hal ini lantaran jumlah PPPK Paruh Waktu di hampir semua instansi pemda, lumayan banyak.
Lantas, apa kriteria PPPK paruh waktu mendapat prioritas untuk diangkat menjadi full time pada gelombang pertama?
Jika ketentuan di KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 menjadi acuan, maka PPPK Paruh Waktu dengan kinerja terbaik berdasar hasil penilaian, akan mendapat giliran pertama naik status.
Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara mendetail mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, termasuk kriteria yang bisa dijadikan rujukan.
Pada sebuah grup WA honorer calon PPPK, muncul beberapa pendapat mengenai kriteria PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK full time.
Bagaimana mekanisme atau kriteria PPPK Paruh Waktu bisa diangkat menjadi pegawai full time? Silakan disimak.
