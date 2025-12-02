menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Inilah Contoh Mekanisme PPPK Paruh Waktu jadi Full Time secara Bertahap, Cermati Kriterianya

Inilah Contoh Mekanisme PPPK Paruh Waktu jadi Full Time secara Bertahap, Cermati Kriterianya

Inilah Contoh Mekanisme PPPK Paruh Waktu jadi Full Time secara Bertahap, Cermati Kriterianya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyerahan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jambi, Senin (1/12/2025). Ilustrasi Foto: ANTARA/HO-Diskominfo Provinsi Jambi

jpnn.com - JAKARTA - KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa PPPK Paruh Waktu berpeluang untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu setelah melalui tahapan evaluasi kinerja.

Disebutkan juga bahwa evaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu dilakukan setiap triwulan dan tahunan, yang hasilnya menjadi pertimbangan untuk perpanjangan kontrak atau pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.

Sejumlah daerah sudah memberikan sinyal bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu atau full time dilakukan secara bertahap.

Baca Juga:

Hal ini lantaran jumlah PPPK Paruh Waktu di hampir semua instansi pemda, lumayan banyak.

Lantas, apa kriteria PPPK paruh waktu mendapat prioritas untuk diangkat menjadi full time pada gelombang pertama?

Jika ketentuan di KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 menjadi acuan, maka PPPK Paruh Waktu dengan kinerja terbaik berdasar hasil penilaian, akan mendapat giliran pertama naik status.

Baca Juga:

Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara mendetail mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, termasuk kriteria yang bisa dijadikan rujukan.

Pada sebuah grup WA honorer calon PPPK, muncul beberapa pendapat mengenai kriteria PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK full time.

Bagaimana mekanisme atau kriteria PPPK Paruh Waktu bisa diangkat menjadi pegawai full time? Silakan disimak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI