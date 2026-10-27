Inilah Daftar Lengkap Peraih Penghargaan di Ballon d’Or 2026

jpnn.com - JAKARTA — Sebanyak 13 penghargaan telah diberikan kepada pemain, pelatih dan klub yang dinilai tampil menonjol sepanjang musim pada malam penganugerahan Ballon d’Or 2026 di London, Inggris, Senin (26/10) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.

Harry Kane menjadi sorotan utama setelah meraih Ballon d'Or kategori putra. Penyerang Bayern Muenchen dan Timnas Inggris itu mengungguli Kylian Mbappe serta Lamine Yamal, setelah dia mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan pada musim 2025/26.

Kane sekaligus menjadi pemain Inggris pertama dalam 25 tahun terakhir yang memenangkan penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola dunia itu sejak Michael Owen.

Di kategori putri, Alexia Putellas meraih Ballon d'Or untuk ketiga kalinya. Pemain Spanyol itu berperan penting dalam keberhasilan Barcelona meraih empat gelar pada musim lalu sebelum pindah ke London City Lioness.

Sementara itu, Yamal membawa pulang penghargaan Kopa Trophy atau Pemain Muda Terbaik Putra untuk tiga kali secara beruntun.

Meski demikian, bintang Barcelona tersebut menilai rekan setimnya, Pau Cubarsi, lebih layak menerima penghargaan itu.

Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente juga mendapatkan pengakuan setelah dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Putra.

Fuente meraih penghargaan tersebut berkat keberhasilannya mengantarkan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.