Inilah Daftar Nama Daerah di Jateng Berstatus Awas Kekeringan
Kamis, 03 September 2026 – 09:33 WIB
jpnn.com - PURWOKERTO - Sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) berstatus Awas kekeringan meteorologis pada Dasarian I September atau periode 1-10 September 2026.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jateng Goeroeh Tjiptanto mengatakan masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak kekeringan.
Berdasarkan pemantauan BMKG, daerah di Jateng berstatus Awas kekeringan, meliputi:
1. Cilacap
2. Brebes
3. Tegal
4. Banyumas
5. Purbalingga
Berdasarkan pemantauan BMKG, berikut ini daerah di Jateng yang berstatus Awas kekeringan.
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