Inilah Daftar Nama Pejabat Menghadiri Resepsi Nikah El Rumi dan Syifa Hadju

jpnn.com - JAKARTA - Resepsi pernikahan Ahmad Jalaluddin Rumi atau El Rumi dan Syifa Hadju di Raffles Hotel Jakarta, Minggu (26/4) malam.

Resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju tak hanya diramaikan kalangan selebritas, tetapi juga dihadiri sederet pejabat tinggi negara, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto hingga para menteri.

Suasana hangat dan penuh kebahagiaan terasa sepanjang acara yang mempertemukan berbagai tokoh penting dalam satu momen istimewa.

Presiden Prabowo mengungkap kehadirannya karena kedekatan dengan keluarga mempelai.

"Ini karena saya sahabat baik dengan Pak Ahmad Dhani dan keluarganya. Dia juga kader kita (Gerindra), saya kira wajar dan baik saya diundang. Alhamdulillah baik semua, lancar," ujarnya.

Prabowo juga sempat mendoakan kedua mempelai yang telah sah menjadi sepasang suami istri tersebut.

"Pasti yang terbaik untuk mereka," tambah Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang turut mendampingi Presiden Prabowo juga berbagi kesan.