Inilah Daftar Nama Pemain Persib Bandung yang Disanjung Igor Tolic

jpnn.com - JAKARTA – Persib Bandung menang atas DPMM FC pada pertandingan Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7) dengan skor 1-0.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyanjung pemain-pemain mudanya yang dimainkan pada laga tersebut.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Igor Tolic mengatakan dirinya terkesan dengan keberanian dan mental bertanding yang diperlihatkan para pemain muda Persib.

Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menilai penggawa muda Persib Bandung mampu menjawab kepercayaan yang diberikan dengan penampilan penuh semangat di hadapan suporter.

"Mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Kami memiliki pemain muda yang sangat berbakat. Mereka tampil tanpa rasa takut, menikmati atmosfer stadion, dan mampu melewati babak pertama dengan baik berkat bimbingan pemain senior," kata Tolic.

Pada pertandingan menghadapi DPMM FC, Igor banyak menurunkan pemain di sebelas pertama seperti kiper Fitrah Maulana, bek Dion Markx, gelandang Nazriel Alvaro hingga pemain sayap Rafi Rasyiq.

Di babak pertama pertandingan tersebut, Persib Bandung dapat mengimbangi DPMM FC.

Namun, selanjutnya Igor memutuskan untuk memasukkan pemain-pemain senior dan pada akhirnya mereka menang dengan skor 1-0.