Inilah Daftar Pemda Kinerja Terbaik 2026, Mendapat Penghargaan dari Mendagri

jpnn.com - BATAM – Berikut ini daftar pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota regional Sumatra yang berkinerja terbaik 2026 dan mendapat penghargaan dari Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi pemda yang menunjukkan kinerja terbaik melalui gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatra di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Gelaran tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemberian penghargaan kepada Pemda atas capaian kinerja dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di enam regional, yakni Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara (Nusra), Jawa-Bali, Sulawesi, dan Papua.

Penghargaan tersebut meliputi empat kategori, yakni Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Implementasi Program 3 Juta Rumah, Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, serta Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan.

Sebelumnya, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch I telah digelar di enam regional.

Namun, kategori penghargaan yang diberikan berbeda, yakni Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.

“Masuk kepada batch kedua, gelombang kedua ini, dimulai di Sumatra. Ini kita (Kemendagri) laksanakan di Kota Batam,” ujar Mendagri Tito, dikutip dari keterangan Humas Kemendagri.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk keseimbangan dalam pembinaan Pemda.