Inilah Daftar Pemenang CoCreate Pitch 2026 Indonesia yang Digelar Alibaba.com

jpnn.com, JAKARTA - Alibaba.com, platform e-commerce business-to-business (B2B) terkemuka di dunia, menggelar grand final dari kompetisi pitch startup berbasis produk bertaraf global, CoCreate Pitch 2026 Indonesia dalam event Global Edge Summit di Jakarta.

Ajang ini menandai keikutsertaan Indonesia untuk pertama kalinya dalam kompetisi yang tahun ini diperluas hingga mencakup Korea, Indonesia, dan Malaysia.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridha Sabana saat menyampaikan sambutan pembuka CoCreate Pitch 2026 Indonesia. Foto: Dokumentasi Alibaba

Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridha Sabana yang hadir menyampaikan sambutan menegaskan betapa pentingnya pemberdayaan UMKM lokal agar dapat berkembang dan bersaing di panggung digital global.

Lebih dari 5.000 pendaftar dari kalangan UMKM, perusahaan rintisan, calon wirausahawan, dan inovator mahasiswa di seluruh Indonesia mengikuti kompetisi ini, dengan 10 tim terpilih untuk berkompetisi di babak Grand Final.

Setelah melalui proses penjurian, Ravphene yang diwakili Sidhi Umbara meraih juara pertama.

Disusul Doktertaniku yang diwakili Gunawan Zuardi di posisi kedua, Bumbi yang diwakili oleh Celia Siura di posisi ketiga.