Inilah Daftar Perusahaan Hebat yang Mencetak Pemimpin dari Dalam 

jpnn.com, JAKARTA - Perebutan talenta-talenta terbaik (war of talents) belakangan ini masih memanas.

Para talenta terbaik ini jumlahnya langka, tetapi dibutuhkan banyak perusahaan.

Atas kelangkaan talenta terbaik dan kondisi industri saat ini yang dipengaruhi VUCA (volatililty-uncertainty-complexity-ambiguity), maka SWA bersama NBO Indonesia kembali mengadakan ajang asesmen dan kompetisi program pengembangan kepemimpinan (Leadership Development Program) di kalangan perusahaan.

Group Chief SWA Media Kemal E. Gani mengungkapkan perusahaan yang mampu mencetak talenta pemimpin bisnis secara optimal dari dalam organisasinya sendiri mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengatasi tantangan penyediaan best talents, sekaligus unggul dalam persaingan.

Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut tak perlu lagi terperangkap dalam situasi war for talents.

"Perusahaan-perusahaan terbaik dalam mencetak para pemimpin bisnis dari dalam itu disebut sebagai ‘Leaders Factory’ atau ‘Leaders Creator’," terang Kemal E. Gani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/12).

Guna mengapresiasi perusahaan-perusahaan dalam menciptakan ‘Leader Creator’ itulah SWA dan NBO Indonesia menggelar ajang Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2022.

Kemal menjelaskan ini merupakan ajang penilaian perusahaan di Indonesia dalam program mencetak pemimpin bisnis dari dalam perusahaan.