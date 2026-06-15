Inilah Data Daya Tampung Murid Baru pada SPMB 2026 Jakarta

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini data mengenai daya tampung murid baru dari jenjang PAUD hingga SMA pada SPMB 2026 Jakarta.

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 menampung 245.980 murid baru mencakup satuan pendidikan negeri, SPMB Bersama, serta sekolah swasta gratis.

Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, menyebutkan SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.

“SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 kami laksanakan untuk memastikan penerimaan murid baru berjalan lebih objektif, transparan, dan inklusif," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6).

Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.

Ruang lingkupnya mencakup penerimaan murid baru pada satuan pendidikan negeri jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan SKB, serta satuan pendidikan swasta melalui SPMB Bersama dan SPMB Sekolah Swasta Gratis.

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, daya tampung satuan pendidikan negeri mencapai 228.163 murid baru.

Rinciannya, terdiri atas PAUD 6.310 murid, SD 95.965 murid, SMP 73.289 murid, SMA 29.337 murid, SMK 19.541 murid, SLB 891 murid, dan SKB 2.830 murid.