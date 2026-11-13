Inilah Formasi CPNS 2026 untuk Lulusan SMA, Lumayan Banyak

jpnn.com - TERNATE – Pemerintah melakukan rekrutmen atau seleksi CPNS 2026 yang tahapannya akan dimulai pada November ini.

Adapun, pelaksanaan tes CPNS diperkirakan baru bisa dilakukan pada 2027. Sehingga ada yang menyebut rekrutmen abdi negara kali ini merupakan seleksi CPNS 2027.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mempersiapkan usulan ratusan formasi CPNS dengan memprioritaskan kebutuhan polisi hutan (polhut), tenaga medis dan kesehatan, serta guru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut Zulkifli Bian mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemetaan kebutuhan pegawai pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan fasilitas pelayanan publik sebagai dasar pengusulan formasi.

"Kami siapkan usulan untuk tahun depan, kuotanya mungkin ada ratusan," katanya di Ternate, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan kebutuhan polisi hutan diperkirakan mencapai 100 formasi yang nantinya diperuntukkan bagi lulusan SMA dengan kualifikasi pangkat golongan II/a setelah diangkat sebagai CPNS.

Selain itu, BKD bersama Dinas Kesehatan Malut telah memetakan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi dokter, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.

Ia mengatakan hasil pemetaan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Malut untuk mendapatkan arahan sekaligus memastikan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan pada setiap fasilitas pelayanan.