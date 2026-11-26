jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran CPNS 2026 dibuka pada 27 November. Calon pelamar bisa mendaftar di link yang disiapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), portal https://sscasn.bkn.go.id/.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengungkapkan kuota yang disiapkan sebanyak 154.052 formasi.

Seleksi administrasi dilaksanakan pada minggu pertama Desember 2026. Seleksi Kompetensi Dasar dengan Computer Assisted Test (CAT) dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2027.

“Ujian menggunakan sistem CAT BKN dengan nilai yang tampil secara langsung, sehingga hasilnya transparan dan tidak dapat diubah,” tegas MenPANRB Rini Widyantini di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Menteri Rini mengingatkan kepada seluruh calon pelamar untuk menyiapkan diri semaksimal mungkin dengan memahami alur seleksi serta persyaratan dengan teliti.

Siapkan dokumen sejak awal, baca persyaratan dengan teliti, dan tidak menunggu hari-hari terakhir untuk mendaftar.

Pengadaan CPNS 2026 diprioritaskan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta optimalisasi program prioritas lainnya.

Kesempatan menjadi abdi negara melalui seleksi CPNS terbuka luas bagi putra-putri terbaik bangsa.