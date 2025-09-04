Inilah Formasi Top 4 Tunggal Putra US Open 2025

jpnn.com - NEW YORK CITY – Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner memenangi derbi Italia, melawan Lorenzo Musetti di perempat final grand slam US Open 2025.

Sinner tak menemui kesulitan berarti dalam pertandingan di Arthur Ashe Stadium, NYC, Kamis (4/9) siang WIB itu.

Si juara bertahan itu menang 6-1, 6-4, 6-2 dalam durasi dua jam.

“Kami saling mengenal, dekat. Namun, ya, sekarang ada banyak petenis Italia. Jadi, kami harus meninggalkan itu, lalu kami bersalaman setelah pertandingan,” tutur Sinner kepada awak US Open, on court seusai pertandingan.

“Saya yakin banyak orang Italia belum tidur menonton kami. Saya bangga menjadi orang Italia yang menyukai tenis," imbuhnya.

Di semifinal, Sinner akan menghadapi petenis Kanada Felix Auger Aliassime.

Satu perseteruan lain di Top 4 tunggal putra US Open 2025 mempertemukan Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz. (adk/jpnn)

Semifinal Tunggal Putra US Open 2025

Jannik Sinner (usia 24/negara Italia/ranking 1) vs Felix Auger-Aliassime (25/Kanada/27)

Novak Djokovic (38/Serbia/7) vs Carlos Alcaraz (22/Spanyol/2)