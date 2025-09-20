Inilah Implan Gigi 100% Persis Asli, Teknologi Canggih, Garansi Seumur Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Gigi tanggal kerap menjadi masalah serius bagi banyak orang, baik dari sisi kesehatan maupun kepercayaan diri.

Namun, kini ada solusi yang mampu mengembalikan fungsi gigi sekaligus penampilan senyum seperti semula: dental implant.

Di Jakarta, J SMILE Dental menghadirkan layanan implan gigi dengan hasil yang 100% menyerupai gigi asli, bahkan disertai garansi bertahan seumur hidup.

Prosedur ini ditangani langsung oleh drg. Christine Hendriono, Sp.KG, GCOI, MS Implant (Italy), dokter spesialis dengan pengalaman lebih dari 17 tahun di bidang kedokteran gigi dan implantologi.

Selain menjadi lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti, drg. Christine juga mengantongi gelar internasional dari Global Congress of Oral Implantologists (GCOI) serta pendidikan master implant di Italia.

“Implan gigi adalah investasi jangka panjang. Pasien tidak hanya mendapatkan kembali fungsi giginya, tetapi juga rasa percaya diri karena hasilnya terlihat benar-benar alami, persis seperti gigi asli. Di J•SMILE Dental, kami menggunakan bahan berkualitas tinggi dengan teknologi terkini sehingga implan bisa bertahan seumur hidup,” jelas drg. Christine Hendriono, Sabtu (20/9).

Menurutnya, banyak pasien masih ragu karena membayangkan prosedur implan akan menyakitkan.

Padahal, dengan dukungan teknologi modern, prosedurnya minim trauma dan pemulihannya cepat.