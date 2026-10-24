Inilah Jabatan Tendik PPPK & PPPK Paruh Waktu yang Harus Diutamakan untuk Disetarakan Guru

jpnn.com, JAKARTA - Forum Tendik Indonesia (FTI) mendesak pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kependidikan (Tendik) PPPK dan PPPK paruh waktu agar setara dengan guru demi menjaga keadilan di ekosistem pendidikan.

Ketua Umum Forum Tendik Indonesia (FTI), Herlambang Susanto, menegaskan bahwa posisi guru dan tenaga kependidikan (tendik) merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan.

Menurutnya, regulasi dan kebijakan kesejahteraan ke depan harus berjalan beriringan tanpa ada pihak yang ditinggalkan.

Kebutuhan akan tendik seperti penjaga sekolah, laboran, pustakawan, penilik, pamong belajar, arsiparis, pranata komputer, tenaga administrasi sekolah/tata usaha, security, petugas kebersihan, dan jabatan lainnya minim formasi CASN.

Akibatnya status kepegawaian tendik beragam. Ada yang berstatus PPPK, PPPK paruh waktu, PPPK downgrade hingga masih banyak pula yang berstatus honorer atau non-ASN.

Ingat lagi, UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan akhir tahun 2025 sudah tidak ada honorer atau nama lainnya.

Tidak sedikit pula honorer atau non-ASN tendik yang sebelumnya mengabdi di instansi dialihkan kepada pihak ketiga atau penyedia jasa lainnya.

"Kami berharap di tahun 2027 dan seterusnya, teman-teman tenaga kependidikan juga bisa menjadi prioritas dalam peningkatan status dan kesejahteraannya," kata Herlambang yang juga sekretaris jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) kepada JPNN, Sabtu (24/10/2026).