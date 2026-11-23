jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini penjelasan terbaru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengenai jadwal tahapan seleksi CPNS 2026.

Menteri Rini Widyantini mengatakan tahapan pengadaan CPNS 2026 yang direncanakan dimulai dengan pengumuman seleksi pada pekan keempat November ini.

Adapun proses pendaftaran CPNS 2026 direncanakan berlangsung mulai akhir November 2026.

Selanjutnya, seleksi administrasi pada pekan pertama Desember 2026 dan seleksi kompetensi pada awal 2027.

“Untuk pengadaan CPNS prioritas nasional tahun 2026, pendaftaran direncanakan mulai akhir November, seleksi administrasi pada bulan Desember dan seleksi kompetensi pada awal 2027,” kata dia dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin.

Khusus seleksi kompetensi, rangkaian seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) dijadwalkan berlangsung dalam rentang Januari hingga Maret 2027.

Dia menjelaskan pemerintah terus mematangkan persiapan pengadaan ASN melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan kebutuhan melalui sistem e-formasi, permintaan pertimbangan Menteri Keuangan, hingga persiapan sistem seleksi.

Saat ini, proses pengadaan telah memasuki tahap koordinasi melalui panitia seleksi nasional (Panselnas).