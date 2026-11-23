Inilah Jadwal Tahapan Seleksi CPNS 2026, Maret 2027 Ada Lagi
jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini penjelasan terbaru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengenai jadwal tahapan seleksi CPNS 2026.
Menteri Rini Widyantini mengatakan tahapan pengadaan CPNS 2026 yang direncanakan dimulai dengan pengumuman seleksi pada pekan keempat November ini.
Adapun proses pendaftaran CPNS 2026 direncanakan berlangsung mulai akhir November 2026.
Selanjutnya, seleksi administrasi pada pekan pertama Desember 2026 dan seleksi kompetensi pada awal 2027.
“Untuk pengadaan CPNS prioritas nasional tahun 2026, pendaftaran direncanakan mulai akhir November, seleksi administrasi pada bulan Desember dan seleksi kompetensi pada awal 2027,” kata dia dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin.
Khusus seleksi kompetensi, rangkaian seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) dijadwalkan berlangsung dalam rentang Januari hingga Maret 2027.
Dia menjelaskan pemerintah terus mematangkan persiapan pengadaan ASN melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan kebutuhan melalui sistem e-formasi, permintaan pertimbangan Menteri Keuangan, hingga persiapan sistem seleksi.
Saat ini, proses pengadaan telah memasuki tahap koordinasi melalui panitia seleksi nasional (Panselnas).
Berikut ini jadwal tahapan seleksi CPNS 2026 yang disampaikan MenPANRB Rini Widyantini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sebegini Perkiraan Jumlah Pelamar CPNS 2026, Ratusan Ribu Sudah Membuat Akun
- Menteri Rini Sudah Menyebutkan Jadwal Pendaftaran CPNS 2026, Bersiap-siap ya
- Formasi CPNS 2026 Terdiri dari Guru, Nakes, dan Teknis Administrasi
- Seleksi CPNS 2026, Ada Formasi Tenaga Teknis atau Administrasi
- Berikut Ini Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Naik Level PPPK Paruh Waktu juga Diawasi
- Inilah Formasi CPNS 2026 untuk Lulusan SMA, Lumayan Banyak