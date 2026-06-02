Inilah Kapten Timnas Indonesia buat FIFA Matchday, Herdman Tidak Ikut Campur

jpnn.com - JAKARTA - Absennya Jay Idzes pada FIFA Matchday Juni 2026 memaksa Timnas Indonesia mencari sosok baru untuk memimpin tim di lapangan.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkap para pemain telah menunjuk Rizky Ridho sebagai kapten baru skuad Garuda.

Idzes harus menepi dari agenda Timnas Indonesia setelah masih berkutat dengan cedera tumit yang didapat saat membela Sassuolo. Kehilangan kapten utama membuat Herdman membuka ruang bagi pemain untuk menentukan sendiri sosok pemimpin mereka.

"Ya, soal kapten. Ya. Jadi, selalu para pemain yang memilih kapten mereka. Itu bukan keputusan pelatih," ujar Herdman di Stadion Madya, Jakarta, Senin (1/6).

Herdman menegaskan dirinya tidak pernah ikut campur dalam pemilihan kapten.

Menurutnya, tugas pelatih adalah mengatur strategi, menentukan susunan pemain, menjaga disiplin, dan berkomunikasi dengan media, sementara keputusan mengenai kapten menjadi hak penuh para pemain.

"Namun, saya tidak akan memilih kapten. Tim yang melakukannya, dan tim telah memilih Rizky Ridho untuk menjadi kapten tim," kata Herdman.

Penunjukan Ridho dinilai bukan tanpa alasan. Bek berusia 24 tahun itu sudah memiliki rekam jejak panjang sebagai pemimpin tim.