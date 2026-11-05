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Inilah Kunci Keberhasilan Persib dapat Mencetak Gol-gol Indah, Keren!

Inilah Kunci Keberhasilan Persib dapat Mencetak Gol-gol Indah, Keren!
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Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: persib.co.id

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung menang atas tuan rumah Melbourne Victory pada pertandingan keempat Grup E kompetisi AFC Champions League atau ACL 2 di Stadion AAMI Park, Melbourne, Rabu waktu setempat, dengan skor 2-1.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menilai mentalitas pemain asuhannya menjadi kunci timnya meraih kemenangan.

"Reaksi para pemain luar biasa. Kami langsung mengubah struktur, memasukkan pemain-pemain yang bugar dan memanfaatkan celah di lini belakang mereka untuk berbalik menyerang dan mencetak gol-gol yang indah," ungkap Igor, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (5/11).

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Pada pertandingan tersebut, Persib setempat tertinggal terlebih dahulu akibat gol bunuh diri Julio Cesar.

Namun, Persib Bandung dapat bangkit dan membalikkan keadaan berkat gol Luka Menalo serta Balsa Sekulic.

Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung dipastikan lulus ke babak 16 besar ACL 2 setelah kini menempati peringkat pertama klasemen sementara Grup E dengan 12 poin dari empat pertandingan.

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Mengenai jalannya pertandingan, pelatih berkebangsaan Kroasia itu menilai laga berjalan cukup imbang.

Namun, anak-anak asuhnya dapat bangkit meski berada dalam tekanan.

Igor Tolic menjelaskan kunci keberhasilan Persib Bandung dapat membalikkan keadaan sehingga bisa menang atas Melbourne Victory.

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