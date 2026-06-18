Inilah Lima Kompetensi yang Dibutuhkan Talenta Muda di Era AI

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menilai penguasaan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan dunia kerja di era transformasi digital.

Generasi muda dinilai perlu memiliki kombinasi kompetensi teknologi dan kemampuan berpikir kritis.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayati, dalam BRAVO 500 Summit 2026 yang diselenggarakan XLSMART for Business di Jakarta, Kamis (18/6).

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Forum bertaraf internasional itu dihadiri lebih dari 1.500 peserta yang terdiri atas pimpinan perusahaan, regulator, institusi pendidikan, hingga pelaku industri untuk membahas percepatan transformasi digital nasional.

Dalam sesi bertajuk AI and Data Integration for Education: Solusi Untuk Korporasi, Solusi untuk Negeri, Farah mengatakan AI kini telah menjadi bagian penting dalam berbagai proses bisnis, mulai dari analisis data hingga mendukung pengambilan keputusan.

Meski demikian, menurutnya teknologi AI tetap membutuhkan peran manusia dalam menentukan keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan sistem.

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"AI mampu membantu mempercepat proses analisis dan memberikan berbagai rekomendasi berbasis data. Namun, pada akhirnya manusia tetap menjadi pihak yang menentukan bagaimana informasi tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Karena itu, kemampuan berpikir kritis menjadi makin penting di era AI," ujar Farah.

Farah menjelaskan kebutuhan industri saat ini juga mengalami perubahan. Dunia kerja tidak lagi hanya mencari talenta yang menguasai teori dan kemampuan teknis, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan.